Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Aksaray’da tramvay ile peron arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da tramvay ile peron arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Aksaray’da tramvay ile peron arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Duraktan görüntü

Çekim Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşlar
-Vatandaş çekimi kaza sonrası
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Aksaray tramvay durağında peron ile tramvay arasına düşen bir adam sıkışarak yaralandı. Adam, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, saat 20.15 sıralarında Fatih Aksaray Tramvay Durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Olayda yaralanan adam vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre iki yönlü olarak durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement