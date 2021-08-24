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Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

Polis tarafından araçların durdurulması

Trafik Güvenliği Araç Muayenesi Trafik Yoğunluğu Etiler Polis Ekipleri 

-Sürücülerden evrakların istenmesi
-Evrakların tabletten sorgulanması
-Alkol metre üfletilerek testin yapılması
-Denetimden detay görüntüler
-Araçların gönderilmesi

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikteki olumsuzlukların azaltılması kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte trafik yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklarda güvenliğin sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Trafik ekiplerince belirlenen noktalarda cadde ve sokaklardaki araçlar durdurularak bir bir inceleniyor. Durdurulan araçlarda ilk olarak marka modele göre plaka tescili sorgulanıyor. Plaka tescilinin ardından polis ekiplerince sürücünün ve kullandığı aracın evrakları tablet üzerinden sorgulanıyor. Ceza puanı, araç muayenesi, araç sigortası ve trafikte olumsuzluk teşkil eden maddelerin tablet üzerinden sorgulanmasının ardından sürücülerin alkol testi yapılıyor. Sürücüler ve araçlarda bulunan yolcular, trafikte oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle uyarılıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gece boyunca kontrol alanları değiştirilerek denetimler sürdürülüyor.
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