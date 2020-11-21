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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın Güvenlik Önlemi En Yaşlı Kadın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaşlı kadının ex görüntüsü
-Ambulans görüntüsü
-Polis görüntüsü
-Sağlık ekipleri müdahale görüntüsü
-Tırın görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da E-90 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza, Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatmana Yılmaz, Aksaray’dan Karasu Kavşağı istikametine seyreden Şükrü G. (60) idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Tır sürücü Şükrü G. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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