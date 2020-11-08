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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da suç ve suçluya geçit yok

Aksaray’da suç ve suçluya geçit yok

Ekiplerin sürücü kontrolü

Karayolları Güzergah Uyuşturucu Güvenlik Önlemi Kaçakçılık 

-Ehliyet ruhsat kontrolü
-Ekiplerin araçları detaylı araması
-Polis güvenlik önlemi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kaçakçılık, uyuşturucu ve terör olaylarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan KOM, TEM ve NSM Şubesi ekipleri karayollarında adeta kuş uçurtmuyor. Coğrafi konum itibariyle Türkiye’nin ortasında bulunan ve Doğuyu Batıya bağlayan önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da günde binlerce araç karayolundan geçiş yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri karayollarında kuş uçurtmuyor. Aksaray girişlerinden çıkışlarına kadar kavşaklarda görev alan ekipler günün her saati uygulama ve denetimler yaparken, şüphe ve takipli araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Sürücü ve yolcuları da kontrolden geçiren ekipler hem araç sorgusu hem de şahısları GBT sorgusundan geçiriyor.
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