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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray'da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor

Aksaray'da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor

Karayollarından görüntü

Karayolları Şiddetli Fırtına Gesi Dinlenme Tesisi 

-Fırtına görüntüleri
-Devrilen tabela görüntüsü
-Trafik araçların görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'ı çevre illere bağlayan karayollarındaki şiddetli fırtına etkisini sürdürürken hem trafiği hem de çevreyi olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin İç Anadolu Bölgesinde şiddetli fırtına uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur sabah saatlerinde Aksaray'ı çevre illere bağlayan karayollarında buzlanmaya neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ise Aksaray'ı Konya, Nevşehir ve Adana'ya bağlayan karayollarında olumsuzluklara neden oldu. Karayolunda seyreden araçlar fırtına ve yağışlar için yol kenarlarına yerleştirilen uyarı levhalarını takip ederek seyrederken, şiddetli fırtınada yol üzerinde kar tozları oluştu. Şiddetli rüzgar dinlenme tesisine ait yol kenarına konuşlanmış reklam tabelasını devirdi. Tabelanın yolun yaklaşık 10 metre uzağında tarla içerisinde yer alması trafik açısından tehlikeyi önledi. Karayolları ekipleri ara ara karayolları üzerinde devriyeler atarak olası kazaların önlenmesi için durum tespiti yapıyor.
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