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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Aksaray’da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ambulansın acile gelişi

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralının indirilmesi
-Yaralının taşınması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Ağzıkarahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Mustafa K. (56) idaresindeki 50 AT 524 plakalı Isızu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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