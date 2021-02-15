Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor

Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor

Trafik ekiplerinin görüntüsü

Polis Can Güvenliği Kış Lastiği Polis Ekipleri Trol 

-Polisin araçları durdurması
-Polisin ön camdaki filmi sökmesi
-Ehliyet ruhsat sorgulama
-Yaya kontrol ve denetimi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da trafik kazalarının önlenmesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamalar yapan polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu caddelerde uygulamaları aralıksız sürdürüyor. Meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların mal ve can güvenliği kapsamında kent genelinde uygulamalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentin trafikte yoğunluk gösterdiği caddelerde uygulamalar yapıyor. Yaya geçidi, ehliyet, ruhsat, cam filmi, kış lastiği gibi kapsamlı denetimler yapan ekipler kusurlu görülen araçlara cezai işlem uygularken, araçların ön camlarına çekilen filmleri de sökerek sürücüleri uyardı. Polis ekipleri ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrollerini de yapıyor. Ekipler gün boyu birçok kavşaklarda görev alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (YC-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı