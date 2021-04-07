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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da park kavgası kanlı bitti

Aksaray’da park kavgası kanlı bitti

Yaralı şahsın görüntüsü

Polis Bild Polis Ekipleri Park Kavgası 

-Yaralı şahsın sedyeyle taşınma görüntüsü
-Acil detay
-Ambulans detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokakta bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dükkanda parke imalatı yaptığı esnada kapı önündeki otoparka bir aracın park etmeye çalıştığını fark eden Murat G. (40), aracını park etmemesini söylediği Mehmet Ali G. (46) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönmesi sonucu Mehmet Ali G. araçta bulundurduğu bıçağı alarak Murat G.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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