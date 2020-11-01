Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Aksaray’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Direksiyon 

-Otomobillerin görüntüsü
-Ölen şahsın araç içinde görüntüsü
-Jandarma polis görüntüsü
-Yaralının ambulanstan indirilmesi
-Yaralının sedyeyle acile taşınması
-Acil, hastane, ambulans detayları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kaza Aksaray - Konya Karayolu 40. kilometresi Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Hasan Koyuncu (69) idaresindeki 68 AT 747 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen İsa B. (23) yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay erine sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Feci kazada 68 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı