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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralıların yerde görüntüsü
-Yaralılara ilk müdahale görüntüsü
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Hüseyin D. (68) idaresindeki yabancı plakalı Skoda marka otomobil, Sultanhanı ilçesinden çıkan Muhammed S. (23) yönetimindeki 67 DF 771 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçta bulunan Esme A. (56) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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