Aksaray’da otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

-Kaza yapan otomobilin hurda görüntüsü

-Kaza yapan çekicinin görüntüsü

-Ambulans görüntüsü

-İtfaiye görüntüsü

-AFAD görüntüsü

-Jandarma ekipleri güvenlik görüntüsü

-Ölenlerin annesinin feryadı

-Cesetlerin araçta çıkarılması

-Cenazelerin tabuta alınması

-Tabutların cenaze aracına taşınması

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da otomobil ile oto kurtarma aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Gücünkaya Yolu Gücünkaya köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyit Mutlu (32) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı Ford marka otomobil ile Fahrettin B. (38) yönetimindeki 68 ABE 459 plakalı Mitsubishi marka oto kurtarma aracı çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Seyit Mutlu ve yanında yolcu olarak bulunan Nezir Mutlu'nun (34) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan çekici sürücüsü Fahrettin B. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı çekici sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Seyit Mutlu’nun kayınvalidesi Zahide Mutlu'nun (61)nin feryadı yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta zorluk çeken Zahide Mutlu, “Seyit’im, oğlum. Oğlumu bir göreyim, yavrumu bir göreyim” diyerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

