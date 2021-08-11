Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Aksaray’da narkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Aksaray’da narkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon

- Aksaray’da narkotik polisinden sokak satıcılarına operasyon

Ele geçirilen uyuşturucu hapların görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Tacirleri Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Tutuklanan şüphelilerin emniyetten çıkartılış görütntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. NSM ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma başlattı. Şüphelilerin H.Ç. (46) ve Y.D (36) isimli şahıslar olduğunu belirleyen NSM ekipleri, 15 gün boyunca teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için harekete geçti. Çerdiğin Mahallesinde bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YC-AH-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı