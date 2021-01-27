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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da mahalle ve sokaklar bekçilerin denetiminde

Aksaray’da mahalle ve sokaklar bekçilerin denetiminde

Sokakta gezen bekçilerin görüntüsü

Trol 

- Araç, bina, bahçe arama denetleme yapan bekçilerin görüntüsü
- Bekçilerin düdük çalması
- Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Yurt genelinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da mahalle ve çarşı bekçileri de sokak sokak cadde cadde gezerek deneti ve kontrol yapıyor. Aksaray’da Korona Virüs tedbir ve önemleri kapsamında emniyet güçleri tarafından denetim ve uygulamalar yapılırken, mahalle ve çarşı bekçileri de sokak ve caddelerde hem denetim hem de kontrol yapıyor. Bekçiler araç, cami, bina, apartman, bahçe ve metruk binalar gibi her yeri kontrolden geçirirken, kısıtlamada sokakta gördükleri vatandaşları da denetimden geçiriyor. Düdük çalarak mahalle mahalle dolaşan bekçiler sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar esnasında düdüklerini çalarak suç ve suçlulara caydırıcılık veren mahalle ve çarşı bekçileri vatandaşların güven kaynağı haline geldi. (YC-
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