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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Aksaray'da korona virüs tedbirleri artırıldı

Aksaray'da korona virüs tedbirleri artırıldı

Meydandan görüntü

Tarihi Bina Güvenlik Önlemi Şerit İhlali Harekete Geç Yaya Trafiği 

-Meydanın şeritli görüntüsü
-Valilik binasına asılan pankart uyarısı
-Polis ekipleri HES kodu sorgulama
-Polis vatandaşları uyarma
-Polis oturan vatandaşları kaldırma
-Vatandaş Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray'da artan korona virüs vakalarının ardından Aksaray Valiliği öncülüğündeki kurumlar harekete geçerek kentteki tedbir ve denetimleri artırdı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da valilik koordinesindeki kurumlar tedbir ve denetimleri sıklaştırdı. Kentte ilk olarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı şeritlerle çevrilerek yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra vatandaşların sıklıkla kullandığı caddeler de yoğunluğu azaltmak için yine şeritler çekilerek kısmen kapatıldı. Kent meydanında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri güvenlik önlemi alarak şerit ihlalinin önüne geçerken, İl Salgın Denetim Ekipleri de uygulama yaptı. Polis ekipleri şeritlerin etrafında bekleyen vatandaşlara uyarıda bulunup ara ara HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler vatandaşları oturmamaları, mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları konusunda sürekli uyardı. Belediye levhalarla ikaz etti Korona virüs denetimleri kapsamında Aksaray Belediyesi ekipleri de görev aldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve çevresindeki caddelere uyarı levhası yerleştiren belediye ekipleri, "Lütfen 1.5 metre mesafemizi koruyalım", "Lütfen bu alanda oturmayınız" ve "Bu alana girmek kısıtlanmıştır" levhaları ile vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarı levhaları duvarlara, bankalara ve cadde girişlerindeki aydınlatma direklerine yerleştirildi. Valilik pankartla vatandaşlara çağrı yaptı 15 Temmuz Milli İrade Meydanında tarihi bina üzerinde pankart asan Aksaray Valiliği de vatandaşlara yazılı çağrıda bulunarak tedbir almaları konusunda uyardı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından asılan pankartta, "Korona virüs alacağınız önlemlerden güçlü değildir" yazılı çağrısı yer aldı. AFAD koordinesinde ise İl Salgın Denetim ekipleri meydan ve çevresindeki caddelerde görev aldı. Tedbirleri değerlendiren vatandaşlar ise tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek herkesin mutlak suretle uyması gerektiğinin altını çizdi. (YC-FM-
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