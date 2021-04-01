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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yaralıların ambulanstan indirilmesi

Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 

-Yaralıların sedyeyle acile taşınması
-Hastane acil detay
-Ambulans detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Derya A. (43) idaresindeki 67 AAN 879 Plakalı Fiat marka otomobil Yenice mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurgül E. (36) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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