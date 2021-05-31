Aksaray’da kısıtlama denetimleri sürüyor

-Polis aracı görüntüsü

-Araçların durdurulması

-Alkol muayenesi

-İzin belgesi kontrolü

-Ekiplerin geniş detay görüntüleri



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da Korona Virüsle Mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor.Korona Virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da uygulama ve denetimler sürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda belirli saatlerde uygulamalar yapıyor. Denetimlerde trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan vatandaşlar kontrolden geçiriliyor. İlk olarak sokağa çıkma izin belgeleri sorgulanan sürücü ve yolcuların daha sonra GBT sorgusu yapılarak araç ve sürücü kontrolleri gerçekleştiriliyor. Son olarak sürücüler alkol kontrolünden geçiriliyor.

