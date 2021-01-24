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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da kısıtlama denetimleri aralıksız sürüyor

Aksaray’da kısıtlama denetimleri aralıksız sürüyor

Polis memuru araç durdurma

Polis Hafta Sonu Gesi Memur Polis Ekipleri 

-Polis memuru sorgulama
-Polis aracı, polisler ve uygulama
-Uygulamadan görüntüler
-Detay görüntüler

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Aksaray’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin denetimleri sürüyor. Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kentin işlek caddeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği meydanlarda görev alan polis ekipleri, trafikte araçları kontrol ediyor. Ehliyet, ruhsat, seyahat izin belgesi gibi birçok kontrolden geçirilen sürücülere eksik belgesi olması halinde yasal işlem yapılıyor. (YC-İP-
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