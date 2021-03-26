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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışından görüntü

Akalan Kar Yağışı 

-Trafik araçlar ve kar yağışı
-Ağaçlar kar görüntüsü
-Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Aksaray’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaza bürünürken bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hafif rüzgarında etkili olduğu kentte kar yağışı halen sürüyor.
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