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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışından görüntü

Kar Temizleme Çekim Kar Yağışı 

-Ağaçlar ve kar yağışı
-Kar yağışı trafikten görüntü
-Kar yağışı fotoğraf çekinen vatandaşlar
-Kar yağışı Aksaray saat kulesi
-Kar temizleme çalışması yapan belediye personeli

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da gün boyu belirli aralıklarla hafif şekilde yağar kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Aksaray’da 4 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bugünde gün boyu hafif şekilde devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Beyaz örtüsüyle kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı trafikte de hafif aksaklıklara neden oldu. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Aksaray Belediyesi ekipleri de kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler şehrin işlek cadde ve sokaklarında kar temizleme çalışması yaparken, yolda yürüyen bazı vatandaşlar öz çekim yaparak özlem giderdi. Kar yağışı kent genelinde halen etkisini sürdürüyor. (YC-
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