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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışından görüntü

Cenin Kar Yağışı 

-Sokakların görüntüsü
-Meydan valilik görüntüsü
-Ağaç ve kar yağışı
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla sürerken, gece yarısı yeniden etkisini artıran kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü. Aksaray’da 2 gündür aralıklarda devam eder kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün gecenin ardından gün boyu belirli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece yarısı yeniden başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha da etkili olduğu gözlendi.
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