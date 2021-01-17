Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

-Cadde ve sokakların görüntüsü

-Meydan görüntüsü

-Ulu cami görüntüsü

-Kurşunlu cami ana caddeler görüntüsü

-Valilik binası görüntüsü

-Park ve bahçelerden ağaç ve kar görüntüsü

-Vatandaşın hayvanlara yem bırakması

-Detaylar



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aksaray’da 4 gündür aralıklarda devam eder kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Dün gecenin ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan kent ve ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kısıtlama kapsamında hayvanların aç kalmaması için bazı vatandaşlar park ve bahçelere yem bıraktı.



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