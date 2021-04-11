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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da kapanan köy yolları trafiğe açıldı

Aksaray’da kapanan köy yolları trafiğe açıldı

İlçe yollarından görüntü

Karayolları Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı Muhtarlıklar 

-Açılan köy yollarından görüntüler
-Yollarda trafik görüntüsü
-Karlı araziler görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 6 köy yolu kar küreme çalışmalarının ardından akşam saatlerinde tekrar trafiğe açıldı. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime Beldesi ile Belisırma, Alanyurt, Uzunkaya, Güzelyurt Akyamaç ve Bozcayurt köylerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yollar kapandı. Zaman zaman kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği köy yollarında karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Sabaha karşı başlayan çalışmaların ardından Aksaray-Güzelyurt Yolu başta olmak üzere, köyleri ilçeye bağlayan 7 farklı ana yol akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Tarım arazilerinden geçen ara köy yolları ise 7 ana yolun çalışmalarının ardından trafiğe açılarak ana yollara bağlandı. Köy içindeki yollarda ise Güzelyurt Belediyesi ekipleri ile muhtarlıklar çalışma başlattı. Belediye ekipleri kar küreme araçları ile köylerin içerisinde toprak ve taş yollarda çalışmalarını tamamladı. Hem köy içerisinde hem de köylere bağlantı sağlayan ana yollarda çalışmalar tamamlandı. (YC-
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