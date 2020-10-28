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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da kandil nedeniyle cami önünde süt ikram edildi

Aksaray’da kandil nedeniyle cami önünde süt ikram edildi

Süt dağıtımından görüntü

Süt Dağıtımı Farkındalık Allah Kandil 

-Vatandaşların ve cemaatin görüntüsü
-Çocukların süt alması
-Tarım ve orman müdür Röp.
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da Mevlid Kandili nedeniyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cami çıkışında cemaat ile vatandaşa süt ikram edildi. Ulu Camii önünde gerçekleştirilen süt ikramında cami avlusuna stantlar kurulurken, stantlara binlerce süt yerleştirildi. Cemaatin camiden çıkması ile birlikte stant görevlilerince süt ve karanfiller cemaat ile vatandaşlara dağıtıldı. Programda bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Aksaray Valiliğimiz himayesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz ile birlikte müdürlüğümüz Mevlit Kandili münasebeti ile süt dağıtımı yapıyoruz. Amacımız süt üreten bir il olduğumuz için farkındalık oluşturup hem vatandaşlarımıza sütü sevdirmek hem de onların kandilini kutlamak amacıyla bir çalıma yaptık. İnşallah hayırlara sevile olur” dedi.
(YC-
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