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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da kamyonetten akü hırsızlığı

Aksaray’da kamyonetten akü hırsızlığı

Olay yerinden görüntü

Kamera Hırsız Polis Ekipleri Müstakil Ev Irak 

-Polis ekiplerinin incelemesi
-Kamyonetin görüntüsü
-Kamyonet sahibi Ünal A. Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da hırsız ya da hırsızlar kamyonetin bin 500 TL değerindeki 2 aküsünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı, gece bilinmeyen bir saatte Hürriyet Mahallesi 4722 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde işten eve gelip 68 ABV 503 plakalı kamyonetini müstakil evinin karşısında bulunan boş araziye park eden Ünal A. (45), sabah işe gitmek için kamyonetinin başına geldiğinde akü koruma plastiğini kırılmış olarak yerde buldu. Kamyonun altına eğilip akülerin çalındığını fark eden Ünal A, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri akü hırsızlığıyla ilgili araştırma başlatırken, bölgede bulunan güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Kameralarda bir bulguya rastlamayan polis ekipleri aküleri çalan hırsız ya da hırsızların peşine düştü. Kamyonetin akülerinin çalındığını belirten Ünal A., “Arabamızın aküsünü çalmışlar. 2 tane büyük akü vardı. Akşam bıraktığımızda bir şey yoktu. Gece almışlar. Kaçta aldığını bilemiyoruz” dedi.

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