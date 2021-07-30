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- Aksaray’da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Aksaray’da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

- Aksaray’da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Jandarma binasını drone ile görüntüsü

Uyuşturucu Ticareti Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Silah Ticareti Alkol Satışı 

-Jandarma araçlarının jandarma nizamiyede çıkış drone görüntüleri
-Jandarma ekiplerinin apartmandan koşarak operasyon yapılan daireye çıkması
-Jandarmanın köpek ile evde arama yapması
-Şüphelilerin jandarmadan çıkarılma görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da uyuşturucu ticareti, sahte alkol ve silah ticareti yapan suç örgütü jandarmanın operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Taşpınar beldesinde silah ticareti, uyuşturucu imal ve ticareti, sahte alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Nisan ayında başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak 2 şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri yaptığı teknik ve fiziksel takiple diğer şüphelilere ulaştı. Yaklaşık 3 ay boyunca B.D. isimli şahsın liderliğini yaptığı 8 kişilik suç örgütünü takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından 3 ayrı ara operasyon düzenledi.
28 Temmuz tarihinde Taşpınar Beldesine bir operasyon daha gerçekleştiren jandarma ekipleri suç örgütü lideri B.D. ve 7 şüpheli olmak üzere 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde, evlerinde ve eklenti yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 53 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet kama, 32 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 5 litre kaçak alkol, 2 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, suç örgütü lideri olduğu tespit edilen B.D. (40) ve Ş.D. (37) isimli 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, “Halkımızın suç örgütleri, zehir tacirleri ve kaçakçılardan korunması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi. (YC-FM-
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