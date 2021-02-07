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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da Jandarmadan hırsızlara büyük darbe: 8 gözaltı

Aksaray’da Jandarmadan hırsızlara büyük darbe: 8 gözaltı

Jandarma aracı köyde görüntü

Hastane Jandarma Akalan Hırsız İstihbarat 

-Jandarma ekipleri hastanede görüntü
-Jandarma araçları hastanede görüntü
-Yakalanan 8 şüphelinin hastaneye giriş çıkış görüntüleri
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından hırsızlara yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Ekeciktol, Babakonağı ve Ortaköy İlçesine bağlı Durhasanlı isimli 3 ayrı köyde meydana gelen bakkaldan hırsızlık, küçükbaş hayvan ve bahçe sulama sistemi hırsızlığı kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri elde edilen delillerin ardından şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında yapılan çalışmalarda kısa sürede 8 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler 3 ayrı köyde 4 ayrı adrese operasyon için düğmeye bastı. Adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda Önder G. (37), Yücel D. (33), Yıldırım D. (27), Kadir G. (49), Veyis Y. (48), Muhammet Ali K. (28), Ali Y. (63) ve B.K. (37) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen 8 şüpheli işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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