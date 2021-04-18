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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Hamile Kadın Trol 

-112 ekipleri yaralılara müdahale görüntüsü
-Hamile kadının sedyeyle taşınması
-Çarpışan araçların görüntüsü
-Ambulans görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )- Aksaray’da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hamile kadınla birlikte 9 kişi yaralandı AKSARAY

- Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında hamile kadının da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Ihlara Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeğeninin gebelik kontrolünden ailesi ile birlikte dönen Osman P. (35) idaresindeki 68 BD 615 plakalı Fiat marka otomobil Ihlara Kavşağına geldiğinde sağ şeritte seyreden Mehmet T. (43) yönetimindeki 34 LK 3045 plakalı Mercedes marka tırı sollamak istedi. Ihlara Beldesinden merkeze seyreden Murat T. (42) idaresindeki 68 MA 0547 plakalı Hyundai marka otomobil ise kavşakta sollamayı bitiren Osman P. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller hurdaya dönerken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali P. (40), Ramazan P. (43), hamile olan kadın Sevgi P. (26), Medine P. (12), Makbule T. (7), Cemre Deniz T. (2), Yağmur T. (5) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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