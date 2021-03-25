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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıldı

Aksaray’da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıldı

Marketin görüntüsü

Alışveriş Market Allah 

-İhtiyaç sahibi market arabasıyla alışverişi
-Marketin açılışı
-Başkan Seyirden Röp.
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da Verenel Derneği tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal market açıldı. Yaklaşık 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaş her ay normal bir marketten alış veriş yaparmış gibi sosyal marketten alışverişini yapacak. İhtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Verenel Derneği Aksaray’da bir ilke imza atarak ‘Sosyal Market Projesi’ni hayata geçirdi. Hashas Mahallesinde açılan sosyal market ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek. Normal bir market olarak açılan sosyal markete gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar alışveriş arabasıyla istedikleri ihtiyaçlarını aylık olarak düzenli bir şekilde alabilecek. Konuyla ilgili bilgiler veren Verenel Derneği Aksaray Şube Başkanı Serdar Seyirden, amaçlarının ihtiyaç sahipleri insanlarında gönüllerince ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Seyirden, “Burada ihtiyaç sahibi gelecek, evinin ne kadar ne ihtiyacı varsa temel ihtiyaç maddesi olarak hepsini alıp gidecek inşallah. Buraya gelip marketten alışveriş yapar gibi arabasını alacak, arabasına evinin eksiklerini dolduracak, çakırken para yerine imza atıp çıkıp gidecek” dedi.
Sosyal Marketin açılış kurdelesi dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından kesildi. (YC-
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