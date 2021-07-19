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Aksaray’da hayvan pazarında denetim
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’da hayvan pazarında denetim

Aksaray’da hayvan pazarında denetim

Hayvan pazarının görüntüsü

Kurbanlık Hayvan Efes Hayvan Pazarı Hayvan Trol 

-Kurbanlıkların görütüsü
-Tarım müdürü Saklav ile röp.
-Vatandaşlara broşür dağıtılması
-Hayvanda gebelik muayenesi
-detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da Kurban Bayramı arefesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarında geniş çaplı denetimler yaparak vatandaş ve üreticileri bilgilendiriyor. Arefe gününde Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarında denetimler yapıyor. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav öncülüğünde ekipler hayvanlarda gebe muayenesi ve yaş tayini gibi birçok denetim ve kontrolü yaparken, vatandaşlara da broşür dağıtarak kurbanlık ve kesimler ile ilgili bilgiler verdi. Konuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Kurbanlık hayvan satışları için canlı hayvan borsamız 17 Temmuz itibari ile açıldı. Pazarda hem kurbanlık hayvanları denetliyoruz, hem pandemi kuralları çerçevesinde denetimlerimizi yapıyoruz. Müdürlüğümüz bu Kurban Bayramında da hem öncesinde hem bayramda yaklaşık merkezde 40 veteriner hekimle, ilçelerde 20 veteriner hekimle hem hayvan pazarlarında denetim, hem yaş tayini denetimi, hem gebelik denetimi, ayrıca kesim sırasında da mezbaha da denetim ile geçici kesim yerlerinde denetim yapacaklar. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı kurban kesmelerini sağlamak. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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