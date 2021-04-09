Aksaray’da hafta sonu kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı

-Trafik ekiplerinin genel uygulama, kısıtlama uygulaması

-Bekçi ve polislerin mahalle aralarında denetimleri

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da saat 21.00’den sonra başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve bekçiler kenti adeta abluka altına aldı. Şehirde tüm cadde ve sokaklar polis ve bekçiler tarafından aralıksız denetleniyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama noktalarında görev alan polis ve bekçiler kent genelinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Uygulama noktalarında ve ara sokaklarda tüm araçlar durduruluyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüleri ve araçların evrakları sorgulanırken Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler tarafından ise araçlar içerisinde bulunan yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Aynı zamanda da hem sürücü hem de vatandaşların HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen açısından uyarıldığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasındaki kurallar hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Kent genelinde kısıtlamalar aralıksız olarak sürdürülüyor.



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