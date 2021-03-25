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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri İveco 

-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Jandarma ve ambulans görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mansur R. idaresindeki 07 BPC 27 plakalı Renault Marka hafif ticari araç kavşakta İsmail K. yönetimindeki 68 ABS 053 plakalı İveco marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile hafif ticari araçta bulunan Emine R. (59), Meleknur R. (15) ve Ömer Faruk R. (14) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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