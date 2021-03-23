Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Aksaray’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Ağaçların sallanması

Gesi Kum Fırtınası 

-Köy ve karayolunda kum fırtınası
-Devrilen ağaçların görüntüsü
-Uçan çatı görüntüleri
-Yerinden kopan reklam tabelası görüntüsü
-Kent merkezinden fırtına görüntüleri
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Reklam tabelalarının devrildiği kentte köy ve beldelerde de çatılar uçtu. Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğle saatlerinde fırtınaya döndü. Saatteki hızı 70 ila 90 kilometre arasında değişen fırtına nedeniyle kent genelinde reklam tabelaları ve çatılar uçtu, trafolar ve ağaçlar devrildi. Karayollarında da etkili olan fırtına adeta kum fırtınasına dönüştü. Trafikteki araçlar seyretmekte güçlük çekerken, yer yer görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Fırtına nedeniyle kentin birçok bölgesinde olumsuzluklar yaşanırken, ilçe, belde ve köylerde çatılar uçtu. Teyakkuza geçen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı. Kent genelinde etkili olan fırtına halen etkisini sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement