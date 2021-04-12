Aksaray’da firari şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

-Polisin şahısları araca bindirmesi

-Polislerin evin içinde görüntüsü

-Apartmanın görüntüsü

-Evin içinde inceleme

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) - AKSARAY



- Aksaray'da hırsızlık, kasten adam yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan firarı şahıs, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kasten adam yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranması olan Kerem K. (21)'yı yakalamak için çalışma başlattı. Firari şahsın Taşpazar Mahallesi 812 Sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında arkadaşı Serkan Ö. (27) ile birlikte saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Yakalanan Kerem K. ve Serkan Ö., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (YC-AH-



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