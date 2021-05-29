Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray'da feci kaza... Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Aksaray'da feci kaza... Otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-Hurdaya dönen otomobilin görüntüsü
-Yaralılardan görüntü
-Alt geçit köprüsünde kalan aracın görüntüsü
-Ölen sürücünün fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayarak alt geçide düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Çiftlik Mahallesi alt geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Çiftlik Mahallesi istikametine giden Alper M. (44) idaresindeki 68 AG 403 plakalı Nissan marka cip önünde aynı istikamete seyreden Yusuf Gül (21) idaresindeki 68 ABV 227 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil Çiftlik Mahallesi ve Hasas Mahallesi'ni birleştiren alt geçidin bariyerlerine çarparak dururken, hurdaya dönen otomobilin sağ kapısının camından fırlayan sürücü yaklaşık 7 metrelik alt geçide düştü. Asfalt zemine düşen otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, cip sürücüsü ve cipte yolcu olarak bulunan Murat İ. (43) hafif yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, ağır yaralı otomobil sürücüsü Yusuf Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazaya karışan cipin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement