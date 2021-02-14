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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray'da dehşet...Sevgililer Günü'nde karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Aksaray'da dehşet...Sevgililer Günü'nde karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Aracı İtfaiye Merdiveni Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-Kadının balkonda ağlarken görüntüsü
-Kadının darp esnasında yara aldığı başını tutarken balkonda görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşması
-Kadının merdivenle balkondan indirilmesi
-Merdivenden indirilen kadına olay yerinde ilk müdahale
-Kadının sedyeye bindirilmesi
-Kadının ambulansa taşınması
-Yakalanan adamın görüntüsü
-Polisin adamı gözaltına alması
-Polisin adamı polis aracına bindirmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY )- Eşi tarafından darp edildikten sonra bıçaklanan ve eve kilitlenen yaralı kadın, balkondan yardım isteyince itfaiye ekiplerince balkondan indirilerek hastaneye kaldırıldı AKSARAY

- Aksaray’da eşi tarafından darp edildikten sonra saçları kesilip bıçaklanan ardından da eve kilitlenen yaralı kadın, balkondan yardım istediği vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye merdiveniyle balkondan aşağıya indirilen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Eşini yaralayan koca ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.Olay, Kılıçarslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Negüm A.’dan (41) para isteyen Savaş A. (44) istediği parayı alamayınca eşini darp etti. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla eşinin saçlarını kesen Savaş A., daha sonra eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından eşini eve kilitleyen Savaş A. olay yerinden kaçtı. Darp edilen ve bıçakla yaralanan Negüm A., çıktığı balkonda gözyaşı dökerek vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri balkona uzattıkları itfaiye merdiveni ile yaralı kadını aşağıya indirdi. Adreste hazır bekleyen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede Savaş A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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