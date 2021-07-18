Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

Berberlerden görüntü

Kutlay Arefe Günü Tedbirler Bayram Namazı Yasaklar 

-Vatandaşların tıraş edilmesi
-Berberlerde yoğunluk görüntüsü
-Berber ile röp.
-Tıraş olan vatandaşla röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.Sabah erken saatlerde dükkanlarını açan berberler dükkanlarına gelen müşterileri randevu sırasına göre tıraşa hazırlıyor. Randevu saati gelen müşteriler pandemi kurallarına da riayet edilerek tıraş ediliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı olan berberler, yasakların kalkmasıyla birlikte arefe günü bayram namazı saatine kadar tıraş yapmaya devam edecek. Berberler bayram sabahına kadar işlerin yoğun olacağını belirtti.
Aksaray'da yoğunluk yaşayan berberlerden Yasin Atak (38), "Geçen sene pandemi nedeniyle dükkanlarımız kapalıydı. Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da pek fazla iş yapamadık. Ama bu bayramda biraz berberlerde yoğunluk var. Yani Allah'a çok şükür işlerimiz çok iyi, bugün, yarın devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.
Torunu ile birlikte tıraş olan Talip Dursun (70) ise, "Geçen seneki Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramını kutlayamadık. İşlerimiz berberlerimizin çok zor geçti. Bu sene inşallah hayırlısıyla iyi geçer. Yoğunluk çok, torunumla birlikte tıraş olduk. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı