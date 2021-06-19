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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray'da AKMEK’li kadınlar hünerlerini sergiledi

Aksaray'da AKMEK’li kadınlar hünerlerini sergiledi

DRONE detay görüntüleri

Siyer El Emeği Göz Nuru Çocuk Oyunları Çekim Aktüel 

-Sergi alanı aktüel çekim görüntüleri
-Başkan Dr. Evren Dinçer ve katılımcıların açılış görüntüsü
-El emeği eserlerin detay görüntüleri
-Başkan Dinçer ve eşinin alanı gezme görüntüleri
-Canlı müzik görüntüsü
-Çocukların resim çizme görüntüsü

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Aksaray Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezine bağlı Kadın Aktivite Merkezleri ve AKMEK’te eğitim alan kursiyerlerin el emeği yaptığı ürünler sergilendi.Aksaray Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında olan Bilim ve Sanat Günlerinin açılışı düzenlendi.
Bilimsel etkinlikler, sportif faaliyetler, çocuk oyunları, kültürel tanıtımlar, sanatsal çalışmalarını canlı müzik eşliğinde Aksaraylı vatandaşların hizmetine sundu. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Aktivite ve AKMEK merkezlerinde kadınların ve kursiyerlerin el emeği göz nuru üretmiş olduğu ürünler görücüye çıktı. Canlı müzik eşliğinde stantları gezen vatandaşalar gördükleri eserleri beğenirken programa katılan çocuklar resimler yaparak gönüllerince eğlendiler. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve eşi Merve Dinçer’le tek tek stantları gezerek kursiyerlerle halı dokuyarak vatandaşlarla sohbet etti. Gün boyu canlı müzik eşliğinde sergi alanını ziyaret eden vatandaşlar AKMEK tarafından yapılan sergiyi beğenerek, kurslara katılım sağlama istediğinde bulundu. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve Kültür İşleri Müdürlüğünce yürütülen kurslara kadınlar ve kursiyer adayları için kayıt açıldı. Onlarca vatandaş AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezlerine kayıt yaptırdı.
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