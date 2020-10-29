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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray'da 29 Ekim kutlandı

Aksaray'da 29 Ekim kutlandı

Atatürk Anıtı detayı

Kutlay Karya Efes Yurttaş İstiklal 

-Vali Aydoğdu'nun tebrik kabulü
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Vali Aydoğdu'nun konuşması
-Valilik Kupası Ödül Töreni

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97.yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Cumhuriyet, iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir bayramdır” dedi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen tören Vali Hamza Aydoğdu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törene vatandaşlarda eşlik etti. Cumhuriyetin öneminden bahsederek, yurttaş olmanın ve gelecek nesillere özümsetmenin mecburiyetini anlatan Vali Aydoğdu, "Cumhuriyet Bayramı yılda bir defa hatırlayıp kutlayacağımız bir bayram değildir. Yılın her günü nimetlerinden faydalanıp iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir bayramdır. Çünkü Cumhuriyet yeni bir devlettir. Cumhuriyet bayraktır. Cumhuriyet vatanın kendisidir. Üstünde özgürce yaşadığımız vatanın adıdır Cumhuriyet, aldığımız nefes varlığımızı borçlu olduğumuz en büyük fazilettir. Şüphesiz bu günlere kolay gelinmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Aziz Türk Milletinin yedi düvele karşı verdiği destansı kahramanlığın adıdır. Aç yaşarız. Susuz yaşarız. Ama vatansız yaşayamayız. Ya istiklal, ya ölüm diye haykıran bir milletin çığlıkları vardır Cumhuriyetin temelinde. Türk Milletinin makus talihi Kuvay-i Milliye ruhu ile Sakarya'da, Dumlupınar'da değişmiştir. Asırlardır yaşadığımız Anadolu yeniden bize yurt ve vatan olmuştur. Yaşadığımız coğrafya sürekli güçlü, tedbirli ve birlik olmayı bize şart kılıyor. En küçük bir zayıflık ya da tefrika, ayrılık çok acı sonuçlar doğurabilir. Onun için Cumhuriyetin tüm değerlerini çocuklarımıza, gençlerimize öğretmek ve özümsetmek mecburiyetindeyiz" dedi.
Tören, 29 Ekim öncesi Aksaray Valiliği tarafından organize edilen Valilik Kupası müsabakalarının birincilerinin ödüllerinin verilmesi ile son buldu.
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