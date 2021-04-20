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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

-Çarpışan tırların görüntüsü
-Yola dökülen mazot ve yağ
-Hurdaya dönen tırın kabini
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Çiftlik Mahallesi Ankara-Nevşehir Karayolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Ankara'ya giden Faruk Ç. (28) idaresindeki 33 CNF 41 plakalı Mercedes marka tır Adana'dan Ankara'ya çelik çatı paneli taşıyan Hüseyin E. (50) yönetimindeki 02 FN 882 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırlardan birinin kabini hurdaya dönerken, tırdan sızan mazot ve motor yağı yola yayıldı. Kaza sonucu sürücü Faruk Ç. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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