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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ambulansın acile girişi

Jandarma Trafik Kazası Bild Direksiyon Tekerlekli Sandalye 

-Yaralıların ambulanstan indirilişi
-Yaralıların sedye ile acile taşınması
-Yaralıların tekerlekli sandalye ile acile taşınması
-Ambulans detayları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Karaören Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T. (23) idaresindeki 68 DE 837 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Ramazan D. (40) yönetimindeki 68 KL 894 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elif D. (38), Dilek Ç. (36), Sümeyye Ç. (15), Şevval K. (11) ve Mustafa Emir D. (12) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YA-YC -
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