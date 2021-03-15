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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı

- Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

Bebek Güzergah Trafik Kazası Bild 

-Araçların görüntüsü
-Jandarma ekiplerinin görüntüsü
-Yoldan görüntüler
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza, Güzelyurt - Aksaray yolu Selime Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt istikametinden Aksaray istikametine giden Oktay A. (36) idaresindeki 42 YY 043 plakalı Toyota marka otomobil sollama esnasında aynı güzergahta seyreden Muammer K. (49) yönetimindeki 68 AAE 941 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle her iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda sürücüler ve yolcu olarak bulunan Fatma K. (55), Merve A. (26) ve 1 yaşındaki bebek Damla A. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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