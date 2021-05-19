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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da 19 Mayıs kutlaması

Aksaray’da 19 Mayıs kutlaması

Kutlamalardan görüntü

Galler Öğrenciler İstiklal 

-Bayrak ve Atatürk resimlerinin görüntüsü
-Sporcu ve öğrencilerin görüntüsü
-Atatürk anıtına çelenk konması
-Gençlik ve Spor Müdürü konuşması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) - AKSARAY

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da bayrak töreni ile kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, İl Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’ın Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kutlamada, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde eğitim veren antrenörler ve sporcular tarafından bayrak ve Atatürk fotoğrafı açıldı. Bayrak töreninin ardından Aksaray Gençlik Merkezi gönüllü genci Şeyma Demir, Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini okudu. "19 Mayıs 1919, Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekûn başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin, milli direnişin ilk kıvılcımıdır" diyen İl Gençlik Spor Müdürü Aslan Yıldız ise, “Aziz milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Türk halkı Anadolu'da yüzyıllardır özgür ve Müslüman olarak yaşamışlar ve bu haksız işgaller karşısında 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmışlardır” diye konuştu.
(YC-FM-
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