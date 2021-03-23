AKSARAY - 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor
AKSARAY - "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray 'da denetimler sürüyor - Pazar yerlerine girişlerdeki HES kontrolleri - Zabıta ekiplerinin pazar esnafını uyarması - Polis ekiplerinin kontrolleri"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray 'da denetimler sürüyorAKSARAY (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Aksaray 'da, ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Başta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe uyarısı yapıyor.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri ise pazar yerlerine vatandaşları HES kodu kontrolüyle alıyor.Zabıta ekipleri pazar alanlarında kent sakinlerini maske ve sosyal mesafe konularında uyarıyor. Aksaray Belediyesi görevlileri de şehrin çeşitli noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım