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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray Belediyesinden kısıtlamada evde kalan vatandaşlar için mehter konseri

Aksaray Belediyesinden kısıtlamada evde kalan vatandaşlar için mehter konseri

- Mehter konseri - Çocukların konseri dinlemesiAKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi Mehter Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla oluşturulan mehter takımı, marşlar çalarak kent merkezindeki mahalleleri dolaştı.Başta çocuklar olmak üzere, kent sakinlerinin balkon ve pencerelerden marşlar ve türkülere tempo tutarak eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Hafta Sonu Koronavirüs Mehter Takımı 

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