Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
AKSARAY - Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu

AKSARAY - Ankara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız bulundu

- Kaçırıldığı iddia edilen Aleyna Ş'nin sağlık kontrolüne getirilmesiAnkara'da kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli genç kız, Aksaray 'da bulunduAKSARAY (AA) - Ankara'da 4 gün önce kaçırıldığı iddia edilen fiziksel ve zihinsel engelli kız Aksaray 'da bulundu.Ankara'da yaşayan baba Mustafa Ş, katıldığı bir televizyon programında fiziksel ve zihinsel engelli kızı Aleyna Ş'nin (20) kaçırıldığını iddia etti.Televizyon programında kendisinin arandığını gören Aleyna Ş. ile kendisini kaçırdığı iddia edilen İshak K. (26), Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine gelerek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aleyna Ş. ve İshak K'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Televizyon Genç Kız Engelli Kız Engelli Genç Televizyon Programı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı