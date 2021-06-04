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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray'a şehit ateşi düştü

Aksaray'a şehit ateşi düştü

Şehidin baba evinden görüntü

Şehit Baba Ocağı Hain Saldırı Teröristler Saldırı 

-Evde insanların görüntüsü
-Evin Türk bayrağı ile görüntüsü
-Vatandaşların görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Ağlayan annenin görüntüsü
-Ağlayan annenin oğluna seslenişi
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Suriye’de teröristlerin askeri araca tanksavarla hain saldırısı sonucu Aksaraylı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) şehit düştü. Suriye’de teröristlerin hain saldırısı sonucu Aksaraylı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) şehit düştü. Edinilen bilgiye göre, Suriye’de yürütülen faaliyetlerde görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın bulunduğu askeri minibüse teröristler tarafından tanksavar ile ateş açıldı. Çatışmanın da yaşandığı hain saldırıda Aksaray’ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz şehit düştü. Şehidin acı haberi gece yarısı baba evine ulaştı. Askeri yetkililer tarafından baba evine bilgi verilmesi üzerine şehidin baba ocağından feryatlar yükseldi. Bayraklarla donatılan şehidin baba evine ağlayarak fenalık geçiren şehidin annesi Birten Sarılmaz’a 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Gözyaşlarıyla oğluna hitaben seslenen anne Birten Sarılmaz, “Şahin’im kurban olayım Şahin’im. İçim yandı Şahin’im. Rüya görmüş gibi ‘Çok özlüyorum’ derdin Şahin’im. Hainlerin kurşunları nerene değdi kuzum. Anam anam mı diye kıvrandın? Topraklara mı karıştın alkanın içinde kuzum. Çok hayallerin vardı kuzum. Ben yanıyorum kuzum içime kor ateşi döküldü Şahin’im. Gözümde sen hiç büyümemiştin. Bebeğim diye seviyordum ben seni. Şahin’im ben sana nasıl dayanayım, kurban olayım kuzum” diye ağıtlar yaktı. Evli olan şehit Şahin Sarılmaz’ın 10 ay önce evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.
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