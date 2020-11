Aksaray'a dönen UMKE ekibine Vali Aydoğdu’dan başarı belgesi

-Edanur Doğan ile Röp.

-Vali Aydoğdu teşekkür belge vermesi

-Detaylar



( AKSARAY ) - AKSARAY



- İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde görev alarak kurtarma çalışmalarında birçok başarıya imza atan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından teşekkür ve başarı belgesiyle ödüllendirildi. İzmir depremi nedeniyle ilk günden beri İzmir’de ilk görevi alan Aksaray UMKE ekibi Aksaray'a döndü. UMKE ekibinin gelmesiyle birlikte Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ekibi valilik makamında kabul etti. İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile birlikte kabul ettiği UMKE ekipleri ile bir süre görüşen Vali Aydoğdu, Aksaray ekibinin diğer illerden sevk edilen ekiplerle birlikte enkazlarındaki vatandaşların hayatlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

"Bir yerde bir başarı varsa o başarı bütün ekibindir" Aksaray UMKE ekiplerinin Rıza Bey Apartmanı enkazında çalıştığını ifade eden Aydoğdu, “Ekibimiz, diğer ekiplerle birlikte 16 yaşındaki İnci Okan'ın kurtarılmasını sağladı. Enkaz altındaki İnci Okan'a ulaşarak, onu sakinleştirip tıbbı müdahalede bulunan Edanur Doğan, Türkiye'nin gönlüne taht kurdu. Böylece Aksaray'dan giden ekip, bir anda gündem oldu. Edanur kardeşimizin yaptığı müdahaleyi bütün UMKE ekibi adına kabul ettik. Bir yerde bir başarı varsa o başarı bütün ekibindir. Kurtarma ekiplerimiz sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirdi. Bu anlamda Aksaray Valisi olarak arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan gurur duyduk. Yine Aksaray olarak depremzedeler için yardım kampanyası düzenledik. 1.5 gün içinde toplam 6 tır yardım malzemesini Aksaray'dan İzmir'e gönderildi. Aksaray'ın ne kadar hayırsever olduğunu bu konuda zirvede bir kent olduğunu hepimiz görmüş olduk” dedi.

UMKE ekibinin deprem bölgesindeki görevlerini ifa ederek gururla kente döndüğünü kaydeden Vali Aydoğdu, "Biz ekibimizi bağrımıza basıyor onlara teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabidir. Biz bugün ekibimizi yüceltirken deprem bölgesinde çalışan, depremzedeler koşan, kendini enkazın altına bırakarak çalışan bütün sağlık, AFAD ve diğer gönüllü ekiplerimizi kutlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Aydoğdu, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli UMKE personelleri Can Cansızlar, Cennet Doğan, Edanur Doğan, Ebubekir Yeşilkaya, Ömer Tekin, Mehmet Burak Yıldırım, Ali Rızahan Yöndemli, Muhammet Yusuf Yakar'ı tebrik ederek "Teşekkür ve Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi. “Her zaman bir kardeşim olmasını istemiştim” Depremin kötü bir olay olduğunu anlatan Paramedik Edanur Doğan, “İnci Okan’a akşam enkaz alanına vardığımızda ulaştıklarını söylediler. AFAD ve İtfaiye ekipleri ama hala çalışmalarının devam ettiğini, içeride bir enkazda kazı çalışmasının olduğunu söylediler. Yaklaşık 7-8 saatin ardından İnci Okan’ı enkaz altından arkadaşlarımla beraber kurtardık. Çıktığımda ailesi bana sarılmıştı. Orada çok duygu dolu anlar yaşadık. İzmir’e gelmemi söylediler. Ama artık bir evlerinin olmadığını bana söylediler. Ben onlara Aksaray’da bir evlerinin olduğunu, bütün Türkiye’nin onların evi olduğunu söyledim. Daha sonra ben İnci ile hastanede görüştüm. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey ile birlikte ziyaret ettik. Bacaklarında ufak bir problem var ama iyiye gidiyor. Hala tedavisi sürüyor. Ardından fizik tedavi de görecek kendisi, dün kendilerine de çiçek gönderdim. Aksaray’a geldik. Valimiz bizi burada ağırladı. Bütün herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Aksaray’a geldiğinde içinde not yazılı çiçek gönderdiğini belirten Paramedik Doğan, “Her zaman bir kardeşim olmasını istemiştim. Bir ağabeyim var. Küçük bir kız kardeşimin olmasını istemiştim. Fakat nasip olmadı. Bu vesileyle artık, İnci benim bir kardeşim, kardeşlik için kan bağına gerek yoktur. Enkaz altında ellerimiz bir birine tutunduğu zaman bizim için maneviyatı yüksek bir kardeşlik bağı kurulmuştu. Ona tuttuğum eli bırakmayacağıma dair söz verdim. Her zamanda bir ablası olarak desteğimi göstereceğim” ifadelerini kullandı. (YC-AH-



loading...