AKSARAY - 250 ton saman yandı

: - Yangının drone ile çekilen görüntüsü - Röportaj Aksaray 'da 250 ton saman yandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'ın Eskil ilçesinde bir çiftçiye ait istiflenmiş 250 ton balya saman yandı.İlçeye bağlı Böğet köyünde Mehmet Boztoprak'a ait yan yana istiflenmiş balyalar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 250 ton balya saman ve bir traktör römorku yandı.Yanan balyaların çevresinde ayak izleri tespit eden jandarma ekipleri, olayın kundaklama olma ihtimalini araştırıyor.
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