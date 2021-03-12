Aksaray 19.21’de İstiklal Marşı için kilitlendi

-Valilik binası ve meydanda toplanan protokol ve vatandaşların drone ve aktüel görüntüsü

-İl jandarma komutanlığında askerlerin İstiklal Marşı okuması

-Polis okulunda öğrencilerin ay yıldız oluşturup İstiklal Marşı okuması drone görüntüsü

-112 Acil Çağrı merkezi İstiklal Marşı okuması

-Havai fişek gösterisi drone ve aktüel görüntüsü

-Polisin trafiği durdurması

-Polislerin yolda İstiklal Marşı okuması

-Vali Aydoğdu ve kurum müdürleri meydanda İstiklal Marşı okuması

-Vali Aydoğdu açıklama



( AKSARAY -DRONE)- Aksaray’da saat 19.21’de cadde ve sokaklarda İstiklal Marşı yankılandı AKSARAY



- Aksaray'da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle 19.21’de tüm Aksaray adeta İstiklal Marşı için kilitlendi. Trafiğin bile durduğu kentte Vali Aydoğdu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı yankılandı. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle Aksaray’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aksaray Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte kent genelinde 12 Mart 1921 tarihinde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın kabulünün yüzüncü yıl dönümü nedeniyle saatler 19.21’i gösterdiğinde tüm kent hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Kent genelinde trafik durdu, tüm kamu kurum ve kuruluşları bulundukları yerlerde İstiklal Marşı’nı okudu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törende ise Aksaray Belediyesi tarafından 19.21’de top atışı yapıldı. Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş ile öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 12 Mart 1921'in İstiklal Marşı'nın kabul ediliş tarihi olduğunu belirterek, “Tüm Aksaraylılar olarak hep beraber kutluyoruz. Coşkuyla hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istedik. Yetişen yeni çocuklarımız, İstiklal Marşı'nın değerini ve önemini bir anlamda bilsinler. Bu kültür ve birikim nesilden nesile aktarılsın. Bu anlamda gençlerimizi çok güzel bir etkinlik hazırladı. Tüm Aksaray 7'den 70'e bugünkü etkinliklere katıldı.

Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Etkinlik havai fişek gösterisinin ardından son buldu. (YC-



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