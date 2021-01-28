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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi

-Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi

Çiğ Köfte Akalan Kar Topu Karahisar Kar Yağışı 

--kar yağışı detay görüntü
--gençlerin kartopu oynayışı detay görüntü
--seyir halindeki otomobil sürücüsü Samet Atagün röportaj
-Yasin Özen röportaj
-Süleyman Kurşun röportaj

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Şuhut ilçe merkezinde öğle 13.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte seyir halinde dikkatli hareket etti. İlçede yediden yetmişe herkesin sevinçle karşıladığı kar yağışı gençlerin eğlenceli vakit geçirmesine neden oldu. Kartopu oynayan gençler kar yağışının tadını doyasıya yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışından dolayı yolların kaygan olması sebebiyle hareket ederken dikkatli olmaya çalıştı. Otomobiliyle seyir halinde bulunan Samet Atagün kar sevinicini, ‘’Kar her zaman için iyidir. Kar berekettir beklediğimiz bir nimetti zaten. Kar yağdığı için sevinçliyiz’’ ifadeleriyle paylaştı. Yağan karın doyasıya tadını çıkaran gençlerden Yasin Özen, ‘’Valla abi çok güzel kar yağıyor aynı zamanda bereket yağıyor. Sevinçliyiz çok güzel kar topu oynadık arkadaşlarla. Bu soğuk günde içimizi ısıtacak yere geldik çiğ köfteciye mutluyuz yani’’ dedi.
Süleyman Kurşun ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Afyonda havalar dızılıyor. Bildiğiniz gibi kar yağıyor. Vurun fırına patatesinizi vurun keşkeğinizi sıcacık yeyin arkadaşlar. Kar mis gibi yani hava soğuk buz gibi donuyoruz. Kar topu oynadık arkadaşlarla karın tadını çıkardık Allah’a şükür’’ dedi.

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